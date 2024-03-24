Сегодня очередная годовщина Мартовской революции: обращение президента

Президент сегодня направил кыргызстанцам обращение по случаю очередной годовщины Мартовской народной революции.

По словам Садыра Жапарова, «мы все знаем, что борьба с авторитарной властью, замешанной в коррупции в нашей недавней истории, началась с аксыйских событий и продолжилась чередой народных революций: 24 марта, 7 апреля и, наконец, октябрьской».

«Кыргызский народ всегда был терпимым и добрым. Он очень терпелив, но упрям, с выраженным чувством отрицания несправедливости... 24 марта 2005 года народ сделал исторический выбор, наказав тех, кто ставил личные интересы выше его интересов.

Кыргызстанцы, борясь за справедливость, дали миру понять, что свободная жизнь в суверенном государстве — это истинное счастье, где царит справедливое управление, единство и развитие», — говорится в тексте.

Президент считает, что подобные события должны послужить всем уроком.

«Мы никогда не должны забывать, что истинным обладателем власти, утвержденной Конституцией, является народ. Мы должны помнить, что народ не беспокоится без причины. Если мы игнорируем это или относимся равнодушно, ни народ, ни история нам это не простят», — отмечается в обращении.

Садыр Жапаров добавил, что «наш суверенный Кыргызстан нуждается в справедливом управлении и единстве». Он призвал чувствовать ответственность за суверенный Кыргызстан.