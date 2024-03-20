Власти призывают частников регистрировать имущество в Госстраховой организации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Государственная страховая организация». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подчеркнул важность страхования для обеспечения безопасности граждан и их имущества, а также значимость государственной поддержки в этой сфере. Он сожалеет, что за последние 30 лет господдержка страховой отрасли оставалась недостаточной. Это привело к низкому уровню страхования в стране. А частники, понимающие будущее страхования, открывали частные профильные компании. В итоге на сегодня в республике работают 1 государственная и 14 частных страховых компаний.

Президент заявил, что сейчас власти приняли на себя ответственность за поддержку и развитие страховой сферы.

Для укрепления отрасли и обеспечения ее стабильного развития приняты меры. Капитал Государственной страховой организации увеличен с 394,3 миллиона до 994,3 миллиона сомов. Садыр Жапаров также подписал указ, обязывающий государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия, а также хозяйствующие общества с государственной долей более чем 50 процентов страховать свое имущество и обязательства в Государственной страховой организации.

Глава государства призвал также частных лиц регистрироваться в Государственной страховой организации для обеспечения защиты своего имущества и автомобилей от непредвиденных ситуаций, так как госорганизация является надежной.