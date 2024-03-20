14:30
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Власть

Власти призывают частников регистрировать имущество в Госстраховой организации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Государственная страховая организация». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подчеркнул важность страхования для обеспечения безопасности граждан и их имущества, а также значимость государственной поддержки в этой сфере. Он сожалеет, что за последние 30 лет господдержка страховой отрасли оставалась недостаточной. Это привело к низкому уровню страхования в стране. А частники, понимающие будущее страхования, открывали частные профильные компании. В итоге на сегодня в республике работают 1 государственная и 14 частных страховых компаний.

Президент заявил, что сейчас власти приняли на себя ответственность за поддержку и развитие страховой сферы.

Для укрепления отрасли и обеспечения ее стабильного развития приняты меры. Капитал Государственной страховой организации увеличен с 394,3 миллиона до 994,3 миллиона сомов. Садыр Жапаров также подписал указ, обязывающий государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия, а также хозяйствующие общества с государственной долей более чем 50 процентов страховать свое имущество и обязательства в Государственной страховой организации.

Глава государства призвал также частных лиц регистрироваться в Государственной страховой организации для обеспечения защиты своего имущества и автомобилей от непредвиденных ситуаций, так как госорганизация является надежной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289559/
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
Проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан обсудили власти страны
Президент проверил, как работает мобильная клиника в Сокулукском районе
Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги
Скользким лжецом назвал бывшего соратника Мелиса Аспекова Садыр Жапаров
Следует опираться на свои национальные традиции. Президент о религии и улемах
«Эки дос». Певец Мурадил Данияров снял клип о дружбе президента и главы ГКНБ
Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах
Садыр Жапаров посетил центральную мечеть в Бишкеке и провел ооз ачар
Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране
Я принимаю всех. Садыр Жапаров ответил депутату Шайлообеку Атазову
Популярные новости
В&nbsp;Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод &laquo;Джунда&raquo; В Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод «Джунда»
Выборы президента РФ. У&nbsp;посольства в&nbsp;Бишкеке большая очередь желающих голосовать Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать
Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги Нам можно было, вам нельзя. Президент признался, что раньше устраивал митинги
Акылбек Жапаров посетил заводы и&nbsp;предприятия Кара-Балты Акылбек Жапаров посетил заводы и предприятия Кара-Балты
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
14:20
Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсуда Бишкека Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсу...
13:58
Сборная Кыргызстана по футболу играет с китайским Тайбэем. Прямой эфир
13:26
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
12:45
Маршруты транспорта меняют и открывают новые, а об остановках забывают
12:21
Авария на ТЭЦ Бишкека. Один из пострадавших просит помощи у властей страны