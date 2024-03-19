Следует опираться на свои национальные традиции. Президент о религии и улемах

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью государственному агентству «Кабар» рассказал о проповедниках и их одежде.

«Садыр Нургожоевич, в социальных сетях некоторые пользователи обиделись на ваши слова. Пишут, что глава государства назвал улемов невежественными и выступает против даавата (проповедь ислама). О чем вы тогда говорили?» — задали вопрос.

По словам президента, есть граждане, которые пытаются исказить его слова, выставить в плохом свете. Во время приема муфтия он предложил обратить внимание на одежду проповедников.

«Следует опираться на собственные национальные традиции, а не перенимать традиции других стран и отправлять на даават как минимум проповедников, окончивших медресе или исламские университеты. Я часто принимаю людей из всех регионов республики. В прошлом я встретился с одним учителем. Он говорил об этих проповедниках. «Несколько человек пришли в наше село проводить даават. Они были одеты в балахоны, одежда грязная, образование — 11 классов, а борода до пояса. Я сам учитель. Много лет работал директором школы, и мои познания в религии превосходят их. И они будут поучать меня? Я пристыдил их. Было бы хорошо, если бы вы обратили внимание на этот вопрос. Наблюдая за этим, некоторые граждане, которые придерживаются другой религии, ненавидят нашу», — процитировал учителя Садыр Жапаров.

Глава государства добавил, что поддерживает даават, его отец молдо и ажы.

«Было бы хорошо, если бы мы могли отправлять на даават тех, кто опрятно одет, с аккуратно подстриженной бородой, обладает знаниями, готов ответить на любые вопросы об исламе. Тогда наши люди будут верить проповедникам, внимательно слушать и следовать за ними. Муфтий также поддержал это мнение. В прошлом улемы (дааватчи) не только преподавали религию, но и науку, включая различные языки. Давайте пойдем путем древних улемов, разъясняя, чтобы религия шла вместе с образованием и наукой», — подчеркнул Садыр Жапаров.