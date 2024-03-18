Президент выразил соболезнования главному тренеру сборной КР Штефану Тарковичу

Садыр Жапаров выразил соболезнования главному тренеру национальной сборной Кыргызстана по футболу Штефану Тарковичу в связи со смертью отца. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Выражаю глубочайшие соболезнования вам и вашей семье и разделяю боль невосполнимой утраты. Нам известно, что ваш отец, еще когда вы были ребенком, внес большой вклад в подготовку к будущей вашей карьере как известного футболиста. Выражаю почтение вашему отцу, воспитавшему футболиста и тренера высокого уровня, и благодарю вас за то, что даже в такой печальный день вы вместе со сборной командой, которая является надеждой кыргызского народа», — говорится в тексте.

«Несмотря на тяжелое испытание судьбы, вы приняли решение быть рядом с футболистами, которые готовятся к предстоящей игре. Я убежден, что ваше решение будет высоко оценено как нашими футболистами, так и любителями спорта и в целом кыргызстанцами. Надеюсь, что наши футболисты, видя такое отношение их главного тренера, покажут достойную игру в предстоящем матче», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, что кыргызстанским футболистам предстоит встретиться со сборной китайского Тайбэя.