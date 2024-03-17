Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать

Сегодня в Российской Федерации заключительный день президентских выборов. У посольства РФ в Бишкеке выстроилась большая очередь избирателей, пришедших исполнить свой гражданский долг.

Всего в Кыргызстане открыто четыре избирательных участка.

17 марта за шесть часов на выборах президента России проголосовали более 4 тысяч человек.

Фото СМИ. Большая очередь граждан РФ в Бишкеке, желающих проголосовать на выборах президента

По данным дипмиссии, явка по состоянию на 14.00 составила: Бишкек — 2 тысячи 250 человек, Кант — 1 тысяча 210, Ош — 500, Каракол — 377.

На территории КР голосование на выборах президента Российской Федерации проводится сегодня с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Находящиеся в республике граждане РФ смогут проголосовать в посольстве в Бишкеке, Генконсульстве в Оше, Канте (Чуйская область), на территории которого расположена российская военная авиабаза, и Караколе (Иссык-Кульская область).

Точное число находящихся в Кыргызстане российских граждан неизвестно, поскольку прибывающим в страну необязательно становиться на консульский учет.