16:30
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Власть

Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать

Сегодня в Российской Федерации заключительный день президентских выборов. У посольства РФ в Бишкеке выстроилась большая очередь избирателей, пришедших исполнить свой гражданский долг.

Всего в Кыргызстане открыто четыре избирательных участка.

17 марта за шесть часов на выборах президента России проголосовали более 4 тысяч человек.

СМИ
Фото СМИ. Большая очередь граждан РФ в Бишкеке, желающих проголосовать на выборах президента

По данным дипмиссии, явка по состоянию на 14.00 составила: Бишкек — 2 тысячи 250 человек, Кант — 1 тысяча 210, Ош — 500, Каракол — 377.

На территории КР голосование на выборах президента Российской Федерации проводится сегодня с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Находящиеся в республике граждане РФ смогут проголосовать в посольстве в Бишкеке, Генконсульстве в Оше, Канте (Чуйская область), на территории которого расположена российская военная авиабаза, и Караколе (Иссык-Кульская область).

Точное число находящихся в Кыргызстане российских граждан неизвестно, поскольку прибывающим в страну необязательно становиться на консульский учет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289234/
просмотров: 512
Версия для печати
Материалы по теме
Создать ремонтную базу Минобороны Кыргызстана помогут специалисты из России
Семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов
Президентские выборы в России: в Кыргызстане откроют четыре участка
Российская платежная система «Мир» под санкцией. Как быть кыргызским мигрантам
Reuters: Предложение Путина о прекращении огня в Украине отвергнуто США
Делегация Жогорку Кенеша будет наблюдать за выборами президента в России
Писатель Борис Акунин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму
Осужденные в России 994 кыргызстанца отказались от экстрадиции на родину
В Кыргызстан приехала делегация из России. Что обсуждали
За три года Россия помогла Кыргызстану на $5 миллионов
Популярные новости
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Лишение мандата 13&nbsp;депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
Надира Нарматова призналась в&nbsp;связях с&nbsp;Матраимовым, но&nbsp;сдавать мандат не&nbsp;будет Надира Нарматова призналась в связях с Матраимовым, но сдавать мандат не будет
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. После машин нарушителей на газонах ничего уже не растет Чудаки парковки. После машин нарушителей на газонах нич...
15:15
Выборы президента РФ. У посольства в Бишкеке большая очередь желающих голосовать
15:00
Весенняя Иссык-Ата и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg
13:00
Не так, как в дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о жизни в Южной Корее
11:00
Весенний авитаминоз. Как с ним справиться