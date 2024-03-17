Ровно 22 года аксыйским событиям. Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам

Сегодня ровно 22 года событиям в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Президент Садыр Жапаров в день памяти направил обращение к кыргызстанцам.

Как передает пресс-служба главы государства, в своем обращении он отмечает, что аксыйские события «привели к общей борьбе против авторитарной власти, и стали первым политическим событием в новейшей истории Кыргызстана, унесшим жизни простых граждан».

«Каждый год в этот день мы вспоминаем настоящих героев и чтим память аксыйцев, которые, не преклонив колено и не подчинившись семейно-клановому режиму, отдали свои жизни за целостность Кыргызстана, свободу народа и будущее демократического и открытого государства. Герои аксыйских событий стали примером мужества, воли к свободе и демократии», — говорится в обращении.

И мы твердо верим, что наше нынешнее и будущие поколения извлекут уроки из этой трагедии и будут стремиться к благополучной жизни. из обращения Садыра Жапарова

В обращении Садыр Жапаров обещает, что «государство сделает все, чтобы оправдать надежды народа».

«Мы используем все возможности для развития нашей страны, — богатой недрами, с восхитительной природой, уникальной во всех отношениях, а также обеспечения благополучной жизни кыргызского народа, который многие века ценит и чтит свои традиции. Благодаря проводимым реформам последовательно решаются возникшие проблемы в ряде отраслей. Конечно, все это реализуется при поддержке нашего сплоченного народа», — говорится в обращении.

Мы стремимся к светлому будущему и продолжим прилагать все усилия для укрепления государственности и процветания нашей страны. из обращения Садыра Жапарова

Президент призвал «жить в согласии, давать достойное воспитание и образование подрастающему поколению и вносить свой вклад в развитие государства».

«Только тогда мы сможем оправдать те жертвы и надежды перед теми, кто погиб за справедливость!

Пусть в Кыргызстане царит мир, стабильность и единство нашего народа!» — заключил глава государства.

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Напомним, 22 года назад главы Кыргызстана и Китая подписали договор о государственной границе, поставив точку в процессе делимитации и демаркации. Реакция в КР на документ была неоднозначной. Одни приветствовали принятие окончательного решения, другие выступили против передачи земель КНР.

Камнем преткновения стало ущелье Узенгу-Куш. Его территория составляет 2 тысячи 800 гектаров. Пахотных земель там нет, его используют животноводы.

Азимбек Бекназаров, заседавший в 2002-м в Жогорку Кенеше, заявлял, что передача Узенгу-Куша — крайне не выгодная сделка для страны. После обличительных речей последовал арест. Ему инкриминировали служебную провинность семилетней давности в бытность следователем районной прокуратуры.

Акции протеста привели к трагическим событиям в Аксы. 17 марта 2002 года в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по мирным демонстрантам.

В результате столкновений погибли Эркиналы Четимбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатымбай Уркунбаев, Советбек Тагаев и Элдияр Уметалиев.

Эксперты отмечают, что расстрел митингующих в Аксы стал переломным моментом. Именно аксыйские события послужили катализатором государственного переворота 24 марта 2005-го, в результате которого свергли первого президента Аскара Акаева.