Мораторий на проверки бизнеса изменили. Внесли исключения, когда он не действует

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в свой Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 9 января 2024 года № 1. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом отмечается, что мораторий не распространяется на проверки, осуществляемые:

по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызстана с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;

органами Налоговой службы;

таможенными органами;

по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;

Национальным банком в соответствии с банковским законодательством.

Кроме того, Генеральной прокуратуре совместно с администрацией президента поручено в двухнедельный срок провести анализ системы учета проверок субъектов предпринимательства, проведенных государственными органами и разработать механизм учета проверок в отношении субъектов предпринимательства с оценкой результативности проведенных проверок.