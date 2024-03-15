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Власть

Мораторий на проверки бизнеса изменили. Внесли исключения, когда он не действует

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес изменения в свой Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 9 января 2024 года № 1. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом отмечается, что мораторий не распространяется на проверки, осуществляемые:

  • по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызстана с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;
  • органами Налоговой службы;
  • таможенными органами;
  • по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;
  • Национальным банком в соответствии с банковским законодательством.

Кроме того, Генеральной прокуратуре совместно с администрацией президента поручено в двухнедельный срок провести анализ системы учета проверок субъектов предпринимательства, проведенных государственными органами и разработать механизм учета проверок в отношении субъектов предпринимательства с оценкой результативности проведенных проверок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289201/
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