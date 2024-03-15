14:52
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Власть

У министра сельского хозяйства Кыргызстана новые заместители

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров назначил новых заместителей министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Асель Кененбаева назначена заместителем министра по цифровому развитию. С 2023 года она занимала должность замдиректора по техническим вопросам ГП «Инфоком».

Мирбек Дуйшеев назначен заместителем министра сельского хозяйства. С 2018-го был замдиректора департамента государственных закупок при Министерстве финансов.

Кубат Касейинов назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. С 2021 года занимал пост замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Соответствующие распоряжения подписал глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289117/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства
Глава кабмина призвал привлекать к работе в таможенной сфере IT-специалистов
Нурдоолот Базарбаев освобожден от должности первого замглавы Минтруда
«Требуй чек — выиграй приз!». Победителям вручили электромобили и путевки в ОАЭ
Акылбек Жапаров БУУнун Өнүктүрүү Программасынын делегациясы менен жолугушту
Акылбеку Жапарову показали, как работает Кашгарская СЭЗ
Акылбек Жапаров встретился с бизнесом и банкирами Кашгара
Глава кабмина заявил о поддержке реформ президента населением
Кыргызстан и Китай планируют открыть КПП «Бедель» и новую автодорогу
Акылбек Жапаров кыргыз радиолору санарип диктор колдонуп жатканын айтты
Популярные новости
Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в&nbsp;авто. Депутаты против Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Посол США: Если НПО не&nbsp;смогут работать, мы&nbsp;не&nbsp;сможем оказывать помощь Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
14:47
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокуратуре ответили депутату В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокур...
14:26
В месяц Рамазан безопасность дорожного движения вокруг мечетей усилят
14:03
В Кыргызстане пройдет Международный форум по инвестициям в здравоохранение
13:47
У министра сельского хозяйства Кыргызстана новые заместители
13:22
В Бишкеке появился четвертый мурал из серии Kyz Power