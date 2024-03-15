У министра сельского хозяйства Кыргызстана новые заместители

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров назначил новых заместителей министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Асель Кененбаева назначена заместителем министра по цифровому развитию. С 2023 года она занимала должность замдиректора по техническим вопросам ГП «Инфоком».

Мирбек Дуйшеев назначен заместителем министра сельского хозяйства. С 2018-го был замдиректора департамента государственных закупок при Министерстве финансов.

Кубат Касейинов назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. С 2021 года занимал пост замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Соответствующие распоряжения подписал глава кабмина.