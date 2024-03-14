Кыргызстан поднялся на одну позицию в индексе человеческого развития

ООН опубликовала рейтинг стран с самым высоким уровнем человеческого развития. Доклад размещен на сайте организации, сообщил заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов на своей странице в Facebook.

По его словам, Кыргызстан по итогам 2022-го поднялся на одну позицию и занял 117-е место из 193 государств.

«Но, самое главное, с показателем 0,701 (был 0,692) мы вошли в группу высокоразвитых стран! Учитывалась только статистика годичной давности. Успехи прошлого года не включены. Развитие нашей республики видят на международной арене. Конечно, 117-е место для нас слишком низко. Только благодаря собственным усилиям мы сможем оказаться на одной позиции с развитыми странами», — написал Эдиль Байсалов.