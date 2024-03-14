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Власть

Садыр Жапаров прокомментировал слухи о возможных митингах в стране

Президент Садыр Жапаров в интервью государственному агентству «Кабар» прокомментировал слухи о возможных митингах в стране.

По его словам, власть не боится митингов.

«Я не из тех, кто убежит или спрячется, увидев тех, кто пришел на митинг реализовывать свои личные интересы. Я бы испугался, если бы ограбил государство, устроил на хорошую работу своих близких и подверг бы республику кризису. Напротив, я и моя команда усердно работаем день и ночь. Мы едва вытащили страну из болота. Ликвидировали коррупцию, воровство в таможенной и налоговой системах и увеличили бюджет почти в три раза. В противном случае давайте оставим развитие так, как оно есть сейчас. В 2020 году мы брали кредиты из-за границы и покрывали зарплату, пенсии и пособия», — сказал глава государства.

Он предупредил: тем, кто собирается выйти на митинг, ответ будет жестким.

«Если найдутся те, кто выйдет на митинг и скажет, что прошлое время воровства было хорошее, мы не будем их гладить по голове. Ответ будет жестким. Потому что наше дело правое. Большинство людей их не поддержат. Будут нас поддерживать», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288958/
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