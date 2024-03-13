Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айбек Алтынбеков попросил построить дом для сотрудников аппарата парламента и выдавать квартиры в них под ипотеку.

Нардеп отметил, что на днях парламентарии провели выездное заседание и ознакомились с работой Госипотечной компании.

«Предлагаю на земельном участке, выданном Жогорку Кенешу на долгий срок, построить совместно с ГИК многоэтажный дом для простых сотрудников аппарата парламента. Они активно работают с поступления законопроекта в ЖК и до его принятия. Особо подчеркну: квартиры не будут предназначаться для депутатов, они для простых работников, которые нуждаются в жилье. Прошу дать протокольное поручение», — сказал Айбек Алтынбеков.

Торага Нурланбек Шакиев ответил, что этот вопрос уже решается.

«Вчера подписал документ. В нем инициатором указаны вы, и дал поручение председателю комитета по бюджету Данияру Эрмековичу по ведению работы с соответствующими органами», — сказал Нурланбек Шакиев.