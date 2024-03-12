Систему «умной» парковки и «безбарьерные» пространства хотят внедрить в Бишкеке

Председатель кабинета министров провел совещание в Бишкекглавархитектуре. Акылбеку Жапарову представлены инфраструктурные и архитектурные проекты.

В частности, предложены решения, которые позволят улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, в том числе внедрение системы «умной» парковки, создание «безбарьерных» пространств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, диагональных пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов, развитие велосипедной инфраструктуры, строительство канатной дороги, усовершенствование и строительство новых транспортных развязок.

Фото пресс-службы кабмина. Акылбеку Жапарову чиновники Бишкекглавархитектуры показали красивые картинки

Кроме того, представлены проекты нового ипподрома, малой арены стадиона «Спартак», архитектурные решения по модернизации площади Ала-Тоо, благоустройства берегов рек Ала-Арчи и Аламедин.

Глава кабмина подчеркнул имеющийся большой потенциал Бишкека.

«Сегодня наша столица не особо отличается от других малых городов страны. Облик нашего города необходимо изменить, Бишкек должен быть современной, красивой, безопасной и чистой столицей. Необходимо комплексно решить вопросы дорожно-транспортной инфраструктуры», — сказал он.