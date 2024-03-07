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Власть

Садыр Жапаров встретился со СМИ. О чем говорили

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с руководителями средств массовой информации страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча, состоявшаяся в закрытом формате, по инициативе ряда руководителей, была организована для обсуждения наиболее актуальных тем.

На мероприятии присутствовали более 40 представителей различных секторов медиа, включая печатные издания, телеканалы, информационные агентства и новостные порталы.

Беседа между президентом и руководителями СМИ продолжалась более двух часов. Рассмотрены различные аспекты важных для общества и непосредственно для сферы медиа вопросов.

«Президент Садыр Жапаров отметил, что руководство страны готово продолжать конструктивный диалог с представителями СМИ для обеспечения открытой и прозрачной информационной политики в Кыргызстане», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288563/
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