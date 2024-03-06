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Власть

Утвержден список чиновников, которые могут летать бизнес-классом за счет бюджета

Утвержден перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами выезда за границу бизнес-классом для служебных командировок. Распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Документ размещен на портале правовой информации «Токтом».

В список вошли:

  • президент Кыргызстана;
  • торага Жогорку Кенеша;
  • председатель кабинета министров;
  • первый заместитель председателя кабинета министров;
  • заместитель председателя кабинета министров;
  • члены кабинета министров;
  • управляющий делами президента;
  • начальник управления администрации президента.

Решение принято для упорядочения и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на содержание государственных органов, финансируемых из государственного бюджета.

Всего на сегодня пользоваться бизнес-классом могут 27 высокопоставленных чиновников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288424/
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