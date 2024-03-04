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Власть

Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в скором решении приграничного вопроса

Министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений на полях Анталийского дипломатического форума.

Стороны заинтересованы в скорейшем решении приграничных вопросов. Об этом заявлено на встрече Жээнбека Кулубаева и Сироджиддина Мухриддина. Они обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений.

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы хода работы комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. Подчеркнута заинтересованность сторон в скорейшем решении приграничных вопросов, исходя из поручений высшего руководства двух стран.

Напомним, всего линия соприкосновения двух государств составляет около 987 километров. Вчера в Баткене завершилась очередная встреча топографических групп двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288148/
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