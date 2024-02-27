21:33
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Власть

И заживем! Акылбек Жапаров хочет, чтобы чиновники носили «что-то вроде чапанов»

Председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров считает, что чиновники и депутаты Жогорку Кенеша должны ходить на работу в одежде с национальным колоритом. Об этом он заявил на коллегии Министерства культуры.

Он попросил главу ведомства приступить к решению этого вопроса.

По словам Акылбека Жапарова, ранее он уже обращался с аналогичной просьбой к прежнему министру культуры.

«Мы бы приходили в такой одежде на заседания кабмина. Депутаты тоже могли бы ее носить. Если вы, работники культуры, тоже носили бы такую одежду, мы бы брали с вас пример», — сказал чиновник.

Глава кабмина попросил разработать «что-то вроде кыргызских чапанов, как сейчас люди носят».
Ссылка: https://24.kg/vlast/287749/
просмотров: 779
Версия для печати
Материалы по теме
Легенды футбольного клуба «Барселона» получили кыргызские чапаны
Носит сам и советует другим. Кыргызский чапан покорил главу ПРООН в Кыргызстане
В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
Өзбекстан депутаттарына жибек чапан, тобу кийгизмекчи
Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Закон &laquo;О&nbsp;погребении и&nbsp;похоронном деле&raquo;, принятый парламентом, подписал президент Закон «О погребении и похоронном деле», принятый парламентом, подписал президент
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
21:20
В 2023-м Минкультуры оштрафовало телекомпании и операторов на 252 тысячи сомов В 2023-м Минкультуры оштрафовало телекомпании и операто...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 февраля: днем немного потеплеет
20:44
На Иссык-Куле задержали мужчину с наркотиками на 200 тысяч сомов
20:20
Ударил ножом и скрылся. В Бишкеке задержан гражданин, находящийся в розыске
20:10
И заживем! Акылбек Жапаров хочет, чтобы чиновники носили «что-то вроде чапанов»