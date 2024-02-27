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Власть

Кыргызстан и Монголия хотят сотрудничать в сфере защиты депозитов и страховании

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел переговоры с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, который прибыл в Бишкек с официальным визитом.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, горнодобывающей, промышленной, туристической, экологической, культурно-гуманитарной сферах.

Акылбек Жапаров акцентировал внимание на возможности наращивания взаимного товарооборота в части поставок отечественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции КР в Монголию.

Обсуждая вопросы сотрудничества в сфере легкой промышленности, он подчеркнул, что текстильная и швейная промышленности являются приоритетными отраслями, в связи с чем Кыргызстан готов использовать опыт Монголии в данной сфере для выхода отечественной продукции на рынки не только соседних государств, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в туристической сфере. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества с Монголией в области туризма, включая обмен опытом, организацию совместных мероприятий и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Гомбожавын Занданшатар отметил положительную динамику во взаимоотношениях между странами и подчеркнул важность проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Он озвучил поддержку монгольской стороны по присоединению Кыргызстана к многостороннему соглашению о международных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог и подчеркнул, что это будет положительным моментом в транспортно-логистической и товарооборотной сферах сотрудничества, как двустороннего, так и многостороннего формата. Касательно расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, монгольский спикер выразил заинтересованность в части взаимодействия в рамках Всемирных игр кочевников, акцентируя внимание на общности культур и истории двух стран.

Стороны также подписали ряд документов:

  • меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Кыргызской Республики и Банком Монголии:
  • меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Кыргызской Республики и Комиссией по финансовому регулированию Монголии;
  • меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между ОАО «Кыргызалтын» и Банком Монголии;
  • меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветеринарии между Ветеринарной службой КР и Главным управлением ветеринарии при правительстве Монголии;
  • меморандум о взаимопонимании о двустороннем сотрудничестве между Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики и Корпорацией по страхованию вкладов Монголии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287745/
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