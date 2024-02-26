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Власть

Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК

Депутат Нуржигит Кадырбеков на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции поинтересовался о ценах на дома, которые строит Государственная ипотечная компания.

«У частных компаний дома стоят дорого, потому что они покупают землю, а вот в ГИК участки выдаются бесплатно, почему тогда у вас дома дороже?» — спросил нардеп.

Зампредседателя правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Амантур Омуров ответил, что дорожают строительные материалы. $500-550 — это себестоимость недвижимости, туда стоимость земли не входит.

В ходе заседания комитет рассматривал проекты соглашений между Кыргызстаном и Исламским банком развития по финансированию доступного жилья по стандартам шариата.

Депутаты заявили, что проект не соответствует заявленному названию. Они предложили поменять название и не использовать слово «по стандартам шариата».

«Это никакой не стандарт шариата. Все это понимают, здесь сидящие депутаты тоже. Это простое финансирование. Можно ли поменять название?» — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Замминистра экономики и коммерции Санжар Болотов отметил, что предложение депутатов будет обговорено с Исламским банком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287608/
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