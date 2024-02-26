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Власть

Замирбек Базарбеков: Суды в Кыргызстане не достигли независимости

«Если скажу, что суды достигли независимости, будет ошибкой», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков.

Он также добавил, что реформы в системе судебной власти проводятся не только Верховным судом. Это системная работа.

«Наряду с успехами бывают и неудачи. Не могу сказать, что судебная реформа достигла высокого уровня, но в системе она идет до сих пор. В связи с этим первое, что делается, — повышается заработная плата судей и проводится ротация», — добавил глава ВС КР.

Напомним, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы судебной системы в 2023 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287606/
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