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Власть

Депутаты хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать проценты по кредитам

Депутаты Жогорку Кенеша хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать процентные ставки по кредитам, выдаваемым коммерческими банками и микрофинансовыми организациями. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

Нардеп Акылбек Тумонбаев отметил, что на сегодня размер процентных ставок по кредитам составляет 45-32 процента.

«Как снизить проценты на займы в микрокредитных компаниях? Возможно ли постановлением или нужно вам инициировать закон и принять нам? А то никто не собирается снижать, каждый думает о своем кармане. Как его снизить с 32 процентов?» — спросил Акылбек Туманбаев.

Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров отметил, что регулятор может комбанкам и микрокредитным компаниям давать лишь предложение и не более.

«По этому вопросу мы принимаем меры. У нас есть межбанковский совет. В него входят все члены комбанков и микрокредитных организаций. Но мы можем лишь дать предложение», — сказал Мелс Аттокуров.

Акылбек Туманбаев напомнил, что всем микрокредитным организациям и обменным пунктам выдает лицензию Нацбанк, и поэтому в договоре он мог бы установить суммы процентных ставок.

Депутат Данияр Толонов поддержал коллегу.

«Отвечайте четко, говорите: «Мы только можем давать предложения». НБ КР — надзирает за банковской системой и определяет ее политику. Если у вас нет таких функций, то приносите законопроекты. Если у вас нет полномочий снижать процентные ставки, то вносите изменения в закон», — сказал Данияр Толонов.

Между тем нардеп Марлен Маматалиев отметил, что сейчас в разработке находится законопроект, позволяющий снижать процентные ставки по кредитам.

«Как снизили проценты в ломбардах, так и намерены снизить в комбанках и микрокредитных организациях. Провели работу с группами и Нацбанком. Скоро внесем законопроект в парламент», — сказал Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287604/
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