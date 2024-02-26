Депутаты хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать проценты по кредитам

Депутаты Жогорку Кенеша хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать процентные ставки по кредитам, выдаваемым коммерческими банками и микрофинансовыми организациями. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.
Нардеп Акылбек Тумонбаев отметил, что на сегодня размер процентных ставок по кредитам составляет 45-32 процента.
«Как снизить проценты на займы в микрокредитных компаниях? Возможно ли постановлением или нужно вам инициировать закон и принять нам? А то никто не собирается снижать, каждый думает о своем кармане. Как его снизить с 32 процентов?» — спросил Акылбек Туманбаев.
Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров отметил, что регулятор может комбанкам и микрокредитным компаниям давать лишь предложение и не более.
Акылбек Туманбаев напомнил, что всем микрокредитным организациям и обменным пунктам выдает лицензию Нацбанк, и поэтому в договоре он мог бы установить суммы процентных ставок.
Депутат Данияр Толонов поддержал коллегу.
«Отвечайте четко, говорите: «Мы только можем давать предложения». НБ КР — надзирает за банковской системой и определяет ее политику. Если у вас нет таких функций, то приносите законопроекты. Если у вас нет полномочий снижать процентные ставки, то вносите изменения в закон», — сказал Данияр Толонов.
Между тем нардеп Марлен Маматалиев отметил, что сейчас в разработке находится законопроект, позволяющий снижать процентные ставки по кредитам.
«Как снизили проценты в ломбардах, так и намерены снизить в комбанках и микрокредитных организациях. Провели работу с группами и Нацбанком. Скоро внесем законопроект в парламент», — сказал Марлен Маматалиев.