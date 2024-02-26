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Власть

Глава Минобразования Кыргызстана не боится потерять должность

«Один бог знает, останетесь ли вы на своем посту до конца учебного года», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Айбек Маткеримов, обращаясь к министру образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой.

По его словам, сейчас министры меняются каждые шесть месяцев.

Догдуркуль Кендирбаева ответила, что в случае увольнения будет работать простым учителем.

«Это для меня не будет большой потерей», — отметила она.

Айбек Маткеримов подчеркнул, что в районах и селах уровень качества образования снизился. Он попросил ответить, увольняли ли из-за этого заместителей акимов, губернаторов и вице-мэров.

Министр образования сказала, что таких фактов нет.

«Эта ответственность должна быть не только на ваших плечах. За это должны отвечать и районо, замакимы, замгубернатора. Будет неправильно, если из-за неправильной работы одного района будете отвечать вы. Местным органам власти надо сказать, что если качество образования снизится, то к ответственности все будут привлекаться одинаково. Это касается не только сферы образования, но и медицины. Вся работа лежит на плечах министров», — добавил нардеп.

По словам Догдуркуль Кендирбаевой, по этому поводу дана информация кабмину. Сейчас ведутся переговоры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287585/
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