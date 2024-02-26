13:09
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. Требую у судей справедливости — Замирбек Базарбеков

«Я у всех судей требую рассматривать дела задержанных 11 журналистов и блогеров справедливо», — заявил на пресс-конференции председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

По его словам, если нет нарушений закона, то скоро 11 журналистов оправдают.

Замирбек Базарбеков рассказал и о делах, где суды вынесли оправдательный приговор.

«За год судом оправданы более 200 человек, такое в нашей практике происходит впервые. Справедливость оказалась на стороне этих граждан, многих восстановили на прежней работе», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287583/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
Председатель Верховного суда призвал судей не допускать коррупционных проявлений
Мужчина истязал бывшую жену. Совет судей поддержал увольнение судьи райсуда
Глава Верховного суда про задержание судей: Мы знали и предупреждали их
Глава Верховного суда просит отменить пробационный надзор за изнасилование
Мужчина истязал бывшую жену. Глава ВС просит уволить судью Сокулукского райсуда
Депутат заявил о коррупции среди судебных исполнителей
Глава Верховного суда Кыргызстана: Ротация судей далась тяжело
Замирбек Базарбеков считает, что институт следственных судей не оправдал себя
Замирбек Базарбеков: Мы не смогли достичь взаимопонимания с отдельными блогерами
Глава Верховного суда прокомментировал арест судьи Ачылбека Арзиева
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша
Закон об&nbsp;иноагентах принят во&nbsp;втором чтении. Кто как голосовал (список) Закон об иноагентах принят во втором чтении. Кто как голосовал (список)
Закон об&nbsp;иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; депутат Закон об иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов — депутат
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
26 февраля, понедельник
12:57
Глава Минобразования Кыргызстана не боится потерять должность Глава Минобразования Кыргызстана не боится потерять дол...
12:32
Кыргызстанцев ждет длинная рабочая неделя
12:31
Задержание 11 журналистов. Требую у судей справедливости — Замирбек Базарбеков
12:18
Часть дороги Казарман — Акталчат закрыли. Водителям предложили объезд
12:13
В Джалал-Абаде водитель пытался изнасиловать пассажирку