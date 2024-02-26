«Я у всех судей требую рассматривать дела задержанных 11 журналистов и блогеров справедливо», — заявил на пресс-конференции председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков.

По его словам, если нет нарушений закона, то скоро 11 журналистов оправдают.

Замирбек Базарбеков рассказал и о делах, где суды вынесли оправдательный приговор.

«За год судом оправданы более 200 человек, такое в нашей практике происходит впервые. Справедливость оказалась на стороне этих граждан, многих восстановили на прежней работе», — сказал он.