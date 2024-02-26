Экс-депутата парламента Омурбека Бакирова признали виновным в подкупе голосов

Экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова Ноокатский районный суд признал виновным по делу о подкупе голосов на парламентских выборах и приговорил к штрафу. Информацию 24.kg подтвердила адвокат Назгул Суйунбаева.

По ее словам, на решение районного суда подана апелляционная жалоба в Ошский областной суд.

Отметим, 18 августа Верховный суд оставил в силе решение, аннулировавшее итоги выборов по Кок-Жарскому округу № 4, на которых нардепом был избран Омурбек Бакиров. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области. Его обвинили в подкупе голосов избирателей.

Вместо Омурбека Бакирова депутатом стал второй по количеству набранных голосов по Кок-Жарскому округу 28 ноября 2021 года во время выборов в парламент Равшанбек Рысбаев.