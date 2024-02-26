11:34
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Власть

Экс-депутата парламента Омурбека Бакирова признали виновным в подкупе голосов

Экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова Ноокатский районный суд признал виновным по делу о подкупе голосов на парламентских выборах и приговорил к штрафу. Информацию 24.kg подтвердила адвокат Назгул Суйунбаева.

По ее словам, на решение районного суда подана апелляционная жалоба в Ошский областной суд.

Отметим, 18 августа Верховный суд оставил в силе решение, аннулировавшее итоги выборов по Кок-Жарскому округу № 4, на которых нардепом был избран Омурбек Бакиров. 29 августа его забрали на допрос в УВД Ошской области. Его обвинили в подкупе голосов избирателей.

Вместо Омурбека Бакирова депутатом стал второй по количеству набранных голосов по Кок-Жарскому округу 28 ноября 2021 года во время выборов в парламент Равшанбек Рысбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287563/
просмотров: 720
Версия для печати
Материалы по теме
Суд признал решение ЦИК о лишении мандата Омурбека Бакирова законным
Лишение мандата Омурбека Бакирова. Сват президента требует создать комиссию
Подкуп голосов избирателей. Расследование дела Омурбека Бакирова завершено
Выборов депутата в Кок-Жарском одномандатном округе не будет. Решение ЦИК
Экс-депутату парламента Омурбеку Бакирову избрали меру пресечения
Омурбек Бакиров вышел с допроса. Его обвиняют в подкупе избирателей
Экс-депутата Омурбека Бакирова сотрудники милиции забрали в УВД города Ош
Лишение мандата Омурбека Бакирова. Глава ЦИК сообщила о правовой коллизии
ЦИК лишила мандата депутата ЖК Омурбека Бакирова
Повторные выборы в одномандатном округе назначает ЦИК
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша
Закон об&nbsp;иноагентах принят во&nbsp;втором чтении. Кто как голосовал (список) Закон об иноагентах принят во втором чтении. Кто как голосовал (список)
Закон об&nbsp;иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов&nbsp;&mdash; депутат Закон об иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов — депутат
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
26 февраля, понедельник
11:23
В Лейлекском районе сгорел торговый центр В Лейлекском районе сгорел торговый центр
11:16
Блогера Батмакан Жолболдуеву отпустили под домашний арест
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
10:59
Экс-депутата парламента Омурбека Бакирова признали виновным в подкупе голосов
10:43
Чуйский областной театр музыкальной драмы открывает сезон в новом здании