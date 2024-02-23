Кыргызстан и Казахстан будут оказывать взаимную поддержку при авиапроисшествиях

Депутаты Мажилиса Казахстана ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РК.

Отмечается, что стороны договорились сотрудничать между поисково-спасательными службами для спасения пассажиров и экипажей воздушных судов, потерпевших бедствие. Операции будут проводиться в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Достигнута договоренность о взаимном оповещении об авиапроисшествиях и незамедлительном принятии мер в поиске и спасении граждан и воздушных судов.

Кыргызстан и Казахстан будут проводить совместные учения поисково-спасательных служб, а также оказывать помощь в ходе поисково-спасательных операций, в том числе на трансграничных территориях.