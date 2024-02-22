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Власть

«Игры будущего» в Казани. Что подали на ужин президентам из стран СНГ

В Казани стартовали «Игры будущего». По приглашению президента России Владимира Путина в столицу Татарстана приехали главы Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Казахстана.

Садыр Жапаров вчера провел встречи с лидером РФ и главой республики Рустамом Миннихановым. Затем гости приняли участие в открытии «Игр будущего». Это высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. В турнире принимают участие более 270 команд и более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал — объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

«Пул первого» в своем Telegram-канале рассказал, чем кормили Владимира Путина, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Касым-Жомарта Токаева и Александра Лукашенко, и опубликовал меню для президентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287379/
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