«Игры будущего» в Казани. Садыр Жапаров пожелал победы команде Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики принял участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани (Республика Татарстан).

Торжественную церемонию открыл лидер России Владимир Путин.

Фото пресс-службы президента

Главы государств поприветствовали игроков из своих стран на родных языках, пожелав им успехов в соревнованиях.

Садыр Жапаров вместе с другими гостями осмотрел инсталляции «Игр будущего» и арт-объекты по новым дисциплинам Digital Sport, а также посетил залы соревнований по дисциплинам Dota-2 и «Фиджитал-футбол», где понаблюдал за тренировками и играми команд.

«Игры будущего» — высокотехнологичное спортивное шоу, которое включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их цифровых аналогах. В турнире принимают участие более 270 команд и более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал — объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

Из Кыргызстана в «Играх будущего» участвуют пять человек. Аманбек Юнусали и Виктор Котляревкий, представляющие команду HYDRA, принимают участие в игре Dota-2. Также в этой игре участвует представитель One move Кыялбек Тайиров. Еще два отечественных спортсмена Мирбек Бакиров и Арсен Касымов соревнуются в спортивном программировании.