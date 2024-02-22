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Власть

Садыр Жапаров встретился с Рустамом Миннихановым: о чем говорили

Президент Кыргызской Республики на полях первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани встретился с главой Республики Татарстан (Российская Федерация).

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления и расширения двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров и Рустам Минниханов выразили обоюдное удовлетворение текущим уровнем взаимодействия, обозначив готовность дальнейшего развития партнерских отношений. Особое внимание уделено таким аспектам сотрудничества, как торгово-экономические отношения, научно-техническое партнерство и культурно-гуманитарные связи. Стороны подчеркнули важность обновления дорожной карты, чтобы обеспечить более эффективную реализацию проектов и стимулировать дальнейшее развитие сотрудничества.

Главы государств также выразили единое мнение о значимости укрепления культурных связей и обмена опытом в области спорта и культуры между народами Кыргызстана и Татарстана. В этой связи было принято решение о проведении взаимных дней культуры в 2024-2025 годах.

Конструктивный диалог между КР и Татарстаном будет продолжен.

Президент Кыргызстана награжден орденом «Дуслык» за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Татарстана.

Орден «Дуслык» — вторая по значимости государственная награда Республики Татарстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287363/
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