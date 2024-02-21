Говорить на кыргызском языке стало модным, считает депутат Жанар Акаев

«Говорить на кыргызском языке сейчас стало модным», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По словам нардепа, он переехал в Бишкек 14 лет назад. Тогда большая часть населения столицы говорила на русском языке.

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«В то время город был обрусевший, многие говорили на русском, а сейчас кыргызским владеет и молодое, и старшее поколение. В этом плане мы не откатились назад, требование к госязыку усилилось», — отметил Жанар Акаев.

Он подчеркнул хороший уровень кыргызского языка у присутствующих на заседании парламента министра образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой, главы Национальной комиссии по госязыку Каныбека Осмоналиева и директора государственного учреждения «Кыргызтест» Батмы Топоевой-Ставинской.

«Я замечаю, что руководители этих трех ведомств грамотно излагают мысли на кыргызском языке. Я бы хотел, чтобы члены кабинета министров так же хорошо и грамотно говорили на кыргызском. Это было бы примером для миллионов людей», — сказал депутат.

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Он отметил положительное влияние Общереспубликанского тестирования. По словам Жанара Акаева, после введения ОРТ в стране снизалась коррупция при поступлении в вузы.

«ОРТ мы должны поддерживать. Я против того, чтобы его убрали или снизили пороговый балл», — добавил он.

Парламентарий поднял вопрос о нехватке школ и детских садов. По его словам, в Бишкеке обучается свыше 200 тысяч учеников, в одном классе сидит по 50-60 школьников.

Министр образования ответила, что данный вопрос стоит на повестке дня кабинета министров.