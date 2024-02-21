15:41
USD 89.43
EUR 96.36
RUB 0.97
Власть

Говорить на кыргызском языке стало модным, считает депутат Жанар Акаев

«Говорить на кыргызском языке сейчас стало модным», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По словам нардепа, он переехал в Бишкек 14 лет назад. Тогда большая часть населения столицы говорила на русском языке.

Читайте по теме
Уровень образования в кыргызских школах ниже, признали в профильном ведомстве

«В то время город был обрусевший, многие говорили на русском, а сейчас кыргызским владеет и молодое, и старшее поколение. В этом плане мы не откатились назад, требование к госязыку усилилось», — отметил Жанар Акаев.

Он подчеркнул хороший уровень кыргызского языка у присутствующих на заседании парламента министра образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой, главы Национальной комиссии по госязыку Каныбека Осмоналиева и директора государственного учреждения «Кыргызтест» Батмы Топоевой-Ставинской.

«Я замечаю, что руководители этих трех ведомств грамотно излагают мысли на кыргызском языке. Я бы хотел, чтобы члены кабинета министров так же хорошо и грамотно говорили на кыргызском. Это было бы примером для миллионов людей», — сказал депутат.

Читайте по теме
Тест по госязыку для абитуриентов. Дискриминации не будет — Минобразования

Он отметил положительное влияние Общереспубликанского тестирования. По словам Жанара Акаева, после введения ОРТ в стране снизалась коррупция при поступлении в вузы.

«ОРТ мы должны поддерживать. Я против того, чтобы его убрали или снизили пороговый балл», — добавил он.

Парламентарий поднял вопрос о нехватке школ и детских садов. По его словам, в Бишкеке обучается свыше 200 тысяч учеников, в одном классе сидит по 50-60 школьников.

Министр образования ответила, что данный вопрос стоит на повестке дня кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287315/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Нурланбек Шакиев: До 4-го класса надо учить детей только на кыргызском языке
Уровень образования в кыргызских школах ниже, признали в профильном ведомстве
Тест по госязыку для абитуриентов. Дискриминации не будет — Минобразования
У предпринимателей из Кыргызстана отбирают контейнеры в Алматы: комментарий МИД
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
Садыр Жапаров: Кыргызский язык переживает период возрождения
В селе Андарак за год 12 замужних женщин совершили суицид — депутат
Спикер парламента упрекнул Акылбека Жапарова за использование русских слов
На девушку, назвавшую казахский и кыргызский языки «мамбетскими», завели дело
За изнасилование несовершеннолетних суды отпустили на пробацию 88 осужденных
Популярные новости
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза
Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до&nbsp;шести месяцев Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев
Президент Садыр Жапаров прибыл в&nbsp;Татарстан. Как его встретили Президент Садыр Жапаров прибыл в Татарстан. Как его встретили
Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на&nbsp;сюжеты о&nbsp;связях с&nbsp;Матраимовым Депутаты Жогорку Кенеша отреагировали на сюжеты о связях с Матраимовым
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
15:34
Экс-замглавы Таможенной службы Замирбека Карашева выпустили из-под стражи Экс-замглавы Таможенной службы Замирбека Карашева выпус...
15:26
Говорить на кыргызском языке стало модным, считает депутат Жанар Акаев
15:21
Узбекистан потратит $500 миллионов на увеличение импорта газа из России
14:54
Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся
14:37
Нурланбек Шакиев: До 4-го класса надо учить детей только на кыргызском языке