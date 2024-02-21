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Власть

Минюст России внес «Радио Свобода» в реестр «нежелательных» организаций

Минюст РФ добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана «нежелательной» на территории России, корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Об этом говорится на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности корпорации нежелательной на территории РФ. Это решение ГП вынесла 2 февраля.

Теперь в российском реестре «нежелательных» 142 организации. В список попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что организации запрещено работать в государстве, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.

Как сообщает «Азаттык», в составляемых Министерством юстиции РФ списках «иностранных агентов» — русскоязычные проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», в том числе русская служба «Радио Свобода» и ее региональные проекты, а также в качестве индивидуальных лиц более 30 сотрудников разных редакций. Руководство медиакорпорации заявляло, что практика составления и расширения «иноагентских» списков — это «бессильная попытка Кремля скрыть свое разочарование, вызванное провалом путинского вторжения в Украину».

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. «Радио Свобода» работает на 27 языках в 23 странах — преимущественно для аудиторий тех государств, где свобода СМИ ограничена.

Сайты и аккаунты в нескольких социальных сетях русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты русской службы «Радио Свобода», весной 2022 года блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину. Несмотря на блокировку, интерес аудитории к информации, предоставляемой редакциями «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», остается значительным, он исчисляется в десятках миллионов посещений веб-сайтов и сотнях миллионов видеопросмотров на хостинге YouTube и других платформах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287313/
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