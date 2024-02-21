Нурланбек Шакиев: До 4-го класса надо учить детей только на кыргызском языке

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на заседании парламента заявил, что после принятия закона о госязыке отношение к кыргызскому языку должно полностью измениться.

По его словам, развитие кыргызского языка надо начинать с детского сада и начальных классов.

«За 35 лет кыргызский язык не развивался. Это мы должны признать. Даже в соседнем Казахстане с 1-го по 4-й класс обучают только на казахском, другого языка нет. Мы тоже должны идти на такие шаги. Еще одна проблема, когда ввели предмет «Ыйман», то сократили по одному часу кыргызского и английского языков. Это что за отношение к кыргызскому, разве нельзя по другим языкам сократить?» — сказал он.

Нурланбек Шакиев отметил, что все госслужащие должны владеть кыргызским языком.