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Власть

Кыргызстанцам за рубежом госуслуги будут предоставлять через сервисные центры

Государственные (консульские) услуги гражданам Кыргызстана за рубежом в пилотном режиме будут предоставляться через сервисные центры. Соответствующее постановление принял кабинет министров.

Документ разработан для совершенствования системы предоставления консульских услуг за рубежом и обеспечения доступа к услугам граждан, пребывающих в местах, где отсутствуют дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызстана.

Пилотный проект будет проходить с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025-го.

Министерством иностранных дел проработан вопрос сотрудничества о предоставлении сервисных центров в России — рабочих зон для приема граждан, включая все спектры сопутствующих услуг, в частности предварительную запись, оборудование, обеспечение безопасности как сотрудников, так и посетителей, call-центр 24/7 для консультаций граждан, уведомление о готовности документов и другое.

«Предоставление консульских услуг в сервисных центрах создаст комфортные и благоприятные условия для граждан, у которых появится возможность получения услуг без дорогостоящих и время затратных переездов и перелетов», — прокомментировали решение в кабмине.

По оценочным данным, на сегодня более 1 миллиона граждан находятся за пределами Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287284/
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