Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров одобрил изменения в Закон «О Дорожном фонде», принятые Жогорку Кенешем 25 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон подготовлен для приведения его в соответствие со статьями 334 и 336 Налогового кодекса и для аккумулирования средств и выполнения задач по финансированию строительства, содержания, ремонта, реконструкции и технического развития автомобильных дорог страны.

По закону средства Дорожного фонда образуются в том числе за счет не менее 50 процентов акцизного налога на сжиженный углеводородный газ (СУГ), используемый в качестве автомобильного топлива.