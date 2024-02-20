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Власть

Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров одобрил изменения в Закон «О Дорожном фонде», принятые Жогорку Кенешем 25 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон подготовлен для приведения его в соответствие со статьями 334 и 336 Налогового кодекса и для аккумулирования средств и выполнения задач по финансированию строительства, содержания, ремонта, реконструкции и технического развития автомобильных дорог страны.

По закону средства Дорожного фонда образуются в том числе за счет не менее 50 процентов акцизного налога на сжиженный углеводородный газ (СУГ), используемый в качестве автомобильного топлива.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287222/
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