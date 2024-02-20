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Власть

Дважды упавший забор в аэропорту Тамчи: чиновники решили использовать сетку

Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал в соцсетях повторно упавший забор вокруг аэропорта «Иссык-Куль».

Он напомнил, что в прошлом году опрокинувшееся ограждение было восстановлено за счет подрядчика, и отметил, что в этом году сильный ветер не только разрушил забор из пескоблока, но и сдвинул с места 40-тонный контейнер и повредил стены домов.

Чиновник недоволен, что пользователи соцсетей критикуют качество забора.

«Давайте не передергивать и не создавать негативное мнение о произошедшем. Оказывается, заборы из пескоблока не выдерживают сильный ветер, поэтому сообщаем, что там будет построено ограждение из проволочной сетки», — написал чиновник.

из Facebook
Фото из Facebook. Публикация Дайырбека Орунбекова

Напомним, ограждение вокруг аэропорта в Тамчи опрокидывалось уже дважды — в марте 2023 года, простояв меньше двух месяцев после возведения, и на днях. Его построили в январе прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287219/
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