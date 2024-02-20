Вопросы границ обсудил посол Кыргызстана с главами Совета нацбезопасности США

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США и Канаде Бакыт Аманбаев встретился со старшим директором и директором Совета Национальной безопасности США по Центральной Азии Николасом Берлинером и Брайаной Тодд. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсуждали актуальные вопросы, касающиеся улучшения сотрудничества, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Фото пресс-службы МИД КР

«Особое внимание было уделено обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также обсуждены положительные аспекты решения пограничных вопросов, проводимых официальными властями Кыргызстана в последние годы», — говорится в сообщении.

Бакыт Аманбаев представил подробные разъяснения о главных проектах, которые были запущены в последние годы под руководством президента Садыра Жапарова для укрепления социальных, экономических и торговых связей на региональном уровне.

По итогам беседы стороны подтвердили свои совместные усилия и намерения продолжать конструктивный диалог.