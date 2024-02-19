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Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Новый закон о СМИ. Депутат возмущена: власти недооценивают важность документа

Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева возмутилась, что министр культуры Алтынбек Максутов и глава Минюста Аяз Баетов не присутствуют на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике, где рассматривается проект нового закона о СМИ.

«На прошлом заседании комитета мы отложили рассмотрение закона, поскольку не было министра культуры. Сегодня он вновь не пришел. Это очень важный закон, глава ведомства сам должен принять участие», — сказала Камила Талиева.

Она также обратилась с заместителю главы Минюста Орозбеку Сыдыкову: «Почему ваш министр не приходит? Ведь это не просто закон».

Большинство депутатов также выступили за присутствие глав Минкультуры и Минюста. Лишь Алтынбек Айбеков и Таалайбек Масабиров выступили за рассмотрение законопроекта без высокопоставленных чиновников.

Представитель президента и кабмина в парламенте Асан Гайыпов отметил, что главы ведомств находятся в командировках.

Большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287117/
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