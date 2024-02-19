Любимая игра. Камчыбек Ташиев рассказал, как много футбол значит в его жизни

Камчыбек Ташиев сегодня на брифинге рассказал, что его семья полным составом занимается футболом. Сам он тоже с малых лет увлекается этим видом спорта.

«Футбол для меня любимая игра. Я с малых лет его люблю. Мои дети тоже занимаются этим видом спорта. Я помню, лет 20 назад двух старших сыновей отдал на футбол. Но из них футболистов не получились. А вот третий сын сейчас профессионально занимается. Он уже пять лет находится в Европе, с восьми лет занимается футболом. Моя младшая дочь, которой девять лет, тоже является футболисткой, занимается за рубежом. Я надеюсь, с нее тоже выйдет хорошая спортсменка. Наша семья полным составом профессионально увлекается футболом», — отметил глава КФС.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что футбол для него много значит.

Отметим, сегодня на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева избрали на пост президента КФС. Он будет возглавлять союз до апреля 2026 года. Камчыбек Ташиев был единственным кандидатом на место главы КФС. Его кандидатуру выдвинул футбольный клуб «Талант».

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января. Глава государства Садыр Жапаров в интервью рассказал, что это он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.