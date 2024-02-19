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Власть

Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат интересуется строительством АЭС в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции поинтересовался строительством атомных электростанций в Кыргызстане.

По его словам, вопрос возведения АЭС в стране стал актуальным после аварии на ТЭЦ столицы.

«Возможно ли в перспективе строительство АЭС в республике? Позволяет ли закон или у нас есть нормы, препятствующие этому?» — спросил Нуржигит Кадырбеков.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова ответила, что на сегодня этим вопросом занимается Министерство энергетики. «Этот вопрос рассматривается. Проводится анализ законов и нормативно-правовых актов», — отметила она.

Нуржигит Кадырбеков заметил, что если будут строить АЭС, то должны быть приняты беспрецедентные меры по обеспечению радиационной безопасности.

Отметим, на заседании депутаты рассматривают законопроект о внесении изменений в Закон «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики».

Напомним, в ноябре 2022 года Минэнерго подписало с «Росатомом» договор на ТЭО строительства малой АЭС в КР. Позже представители «Зеленого альянса Кыргызстана» выступили против возведения атомной станции.

«Хотя там подчеркивается, что речь идет об атомной станции малой мощности, но общеизвестно, что даже небольшие источники атомной энергии и малое количество радиоактивных веществ могут оказать негативное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье человека», — говорилось в письме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287094/
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