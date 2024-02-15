На заседании Жогорку Кенеша депутат Мейкинбек Абдалиев озаботился проблемой пробок в Бишкеке.

По его словам, заторов на дорогах столицы с каждым годом становится все больше. Поэтому он придумал способ, который поможет уменьшить пробки.

«Я предлагаю учебу в школах начинать в 08.00, на работу идти к 09.00, на учебу в вузы в 10.00. Не говорю, что это полностью решит проблему пробок, но может хотя бы снизить», — сказал нардеп.

Мейкинбек Абдалиев попросил дать протокольное поручение и проработать его предложение с соответствующими службами.