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Власть

В школу к 08.00, на работу — к 09.00. Депутат нашел решение пробок в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Мейкинбек Абдалиев озаботился проблемой пробок в Бишкеке.

По его словам, заторов на дорогах столицы с каждым годом становится все больше. Поэтому он придумал способ, который поможет уменьшить пробки.

«Я предлагаю учебу в школах начинать в 08.00, на работу идти к 09.00, на учебу в вузы в 10.00. Не говорю, что это полностью решит проблему пробок, но может хотя бы снизить», — сказал нардеп.

Мейкинбек Абдалиев попросил дать протокольное поручение и проработать его предложение с соответствующими службами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286829/
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