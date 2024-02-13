Новый закон о СМИ. Депутат указала, что инициаторы не разбираются в терминах

Депутат Гуля Кожокулова указала, что инициаторы нового закона о СМИ, а именно замминистры культуры и юстиции не разбираются в терминах. Об этом она заявила на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовому устройству и регламенту.

По ее словам, законопроект не отвечает требованиям. «В части законотворческого и понятийного процесса неправильно написан. Почему во всем мире веб-сайт имеет одно значение, в нашем законопроекте — совершенно другое? Мы что новые слова — неологизмы вносим? В интернете почитайте, что означает «веб-сайты» , — сказала депутат, обращаясь к замминистра культуры Чынгызу Эсенгул уулу, который выступал докладчиком.

Чиновник ответил, что под этим термином имеются в виду веб-сайты, которые распространяют информацию, имеют редакцию и зарегистрированы как СМИ. «На этом основании информационные агентства будут подпадать под эту норму», — уточнил Чынгыз Эсенгул уулу.

«Веб-сайт — это не информационное агентство, вы понимаете? Вы понятия путаете. Контролируйте, что говорите. Нас смотрит общественность, этот вопрос стоит на острие, все высказывают недовольства. Я так поняла, у вас даже понятия нет, что такое веб-сайты. Если вы не готовы к данному вопросу, лучше не отвечайте, чтобы никого не вводить в заблуждение и не будоражить», — подчеркнула Гуля Кожокулова.

Депутат отметила, что не получила четких ответов на свои вопросы и обратилась к замминистра юстиции Орозбеку Сыдыкову.

«Что означает термин «обманным путем», в каком кодексе такое прописано? Как вообще в законе такое можно писать? Надо расшифровывать и понятийно вводить. Оно в обиходе используется, в народе так говорят, но на юридическом языке, в законе так не пишется. Можно «вводить в заблуждение», это еще понятно. Но не «обманным путем», — сказала Гуля Кожокулова.

Замминистра юстиции не смог четко ответить на поставленные вопросы депутата. Гуля Кожокулова возмутилась, что сами выступающие не готовы.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.