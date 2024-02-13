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Власть

Шаирбек Ташиев предлагает новые требования к кандидатам на должности судей

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев предлагает ввести новые требования к кандидатам на должности судей. Он разработал поправки в Закон «О статусе судей Кыргызской Республики». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор напоминает, что, согласно закону «О государственном языке Кыргызской Республики», судьи обязаны владеть госязыком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

По его словам, на практике не раз были случаи, когда судья вел суд на официальном языке, тогда как истцу или ответчику он был недоступен. В таких случаях судья требовал отвечать на официальном языке или предоставить переводчика.

Исходя из того, что основное население проживают в селах, где нет школ с русским языком обучения, владение официальным языком доступно не всем, — отмечает Шаирбек Ташиев и предлагает ввести норму, по которой кандидаты должны будут предоставлять сертификат о знании кыргызского языка на среднем уровне (В1).

Нардеп также отметил, что недопустимо сращивание государственных органов с организованными преступными группировками, а близкие родственники кандидатов на должности судей не должны иметь непогашенные судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. «Учитывая, что судьи осуществляют исключительно важную и ответственную функцию как отправление правосудия, к ним должны предъявляться особые повышенные требования», — добавляет он.

Шаирбек Ташиев предлагает, чтобы кандидаты также предоставляли справку об отсутствии судимости в том числе и близких родственников, или о погашенной судимости близких родственников кандидата в установленном законом порядке.

Предлагаемые изменения коснутся лишь кандидатов на должности судей, а не избранных или действующих судей, поскольку закон обратной силы не имеет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286589/
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