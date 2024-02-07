Кыргызстанцы могут использовать накопительную часть пенсии при покупке жилья

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон КР «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 21 декабря 2023 года.

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Целью является оказание поддержки гражданам, желающим приобрести жилье у субъектов строительства, использовав средства накопительного пенсионного фонда в размере 2 процентов.

Закон предусматривает, что застрахованные лица имеют право многократно использовать пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда в качестве первоначального и дополнительного взноса при приобретении или приобретении на договорной основе жилья с рассрочкой платежа у субъектов строительства (застройщиков) в строящихся или построенных объектах, предоставивших банковскую гарантию в порядке, определяемом кабинетом министров.