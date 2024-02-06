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Власть

Дополнительное финансирование направят на улучшение теплоснабжения в Бишкеке

Президент подписал Закон «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития».

Документ принят в целях выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения о дополнительном финансировании проекта по улучшению теплоснабжения.

Будут привлечены кредитные средства МАР в размере $46,9 миллиона в качестве дополнительного финансирования проекта по улучшению теплоснабжения для покрытия недостающих средств при реконструкции магистральной сети «Восток» по улице 7 Апреля в Бишкеке.

Кредитные средства выделяются с нулевой процентной ставкой на 50 лет, включая льготный период 10 лет.

Отмечается, в связи с тем, что привлекаемые средства будут в установленном порядке рекредитованы филиалу ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть, реализация соглашения не приведет к дополнительным финансовым затратам из республиканского бюджета.

При этом возврат денежных средств предполагается осуществлять за счет затрат, включенных в тариф на тепловую энергию по статье «Обязательства по обслуживанию долга», в том числе за счет сокращения потерь тепловой энергии посредством частичного обновления сетей и внедрения современных приборов учета тепловой энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286094/
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