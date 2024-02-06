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Власть

Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с работами по сносу ряда исправительных учреждений в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава правительства проинспектировал работы по сносу исправительного учреждения № 10 при Службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции и батальона № 5 департамента по охране и конвоированию.

На месте данных исправительных учреждений построят административное здание, торгово-развлекательный комплекс, музей и парк.

Глава кабмина поручил ускорить работы по сносу учреждений. 

Интересно, что Акылбек Жапаров последний раз инспектировал снос данных зданий в Джалал-Абаде 23 декабря 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286049/
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