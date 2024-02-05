Патенты на торговлю пока не отменяются. Садыр Жапаров подписал закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс», принятый Жогорку Кенешем 28 декабря 2023 года. О этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон разработан для упрощения налогового администрирования. Он предусматривает, что в отдельных случаях вместо электронного счета-фактуры можно применять документы, заменяющие ЭСФ.

Переносится срок отмены патентов на торговую деятельность — с 1 января 2024 года на 1 июля 2024-го.

Предусматривается введение понятия «сельскохозяйственных заготовителей» с установкой ставок налогов для них.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года за исключением пунктов 14, 17 и 40 статьи 1 Закона, которые вступают в силу с 3 апреля 2023 года.