16:55
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Власть

В Кыргызстане появится свой цифровой кодекс

В 2024 году впервые в истории страны будет принят цифровой кодекс. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил в ходе аппаратного совещания в администрации президента.

Он отметил, что кодекс послужит правовой основой для цифрового рывка.

«Кодекс позволит эффективно использовать всего один документ, объединяющий все цифровые нормы, а не искать регулирование во множестве разных законов, иногда противоречащих друг другу, с разными терминами. Можно сказать, что это серьезное «хирургическое» вмешательство в правовую систему — вынужденная мера, направленная на то, чтобы национальное законодательство не стало причиной торможения процессов внедрения и развития технологий, поскольку в стране под руководством главы государства взят курс на ускоренное социально-экономическое развитие республики. Хотел бы здесь отметить следующее: технологии — это не «вещь в себе». Их развитие нацелено на повышение качества общественных благ, предоставляемых индивиду и обществу», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, 80 процентов экономически активного населения в Кыргызстане обеспечено цифровыми документами.

Чиновник привел в пример недавнее землетрясение.

«Неожиданно, но это стало своего рода страховкой при стихийных бедствиях. Интересно, что оповещение о землетрясении на Android-смартфоны пришло за минуту до самого события. Оповещение на iPhone не пришло, так как компания Apple наши страны не включила в список доступных для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая функция, но это же может спасти жизни людей! В этой связи нам необходим диалог с технологическими компаниями, прежде всего такими как Apple, Google и Microsoft, чтобы они были партнерами государств и правительств, работая на общее благо», — сказал он.

Акылбек Жапаров также рассказал об успехах отечественных специалистов, обучивших искусственный интеллект говорить и понимать кыргызский язык. «Следующим важным этапом станет обучение искусственного интеллекта нашему законодательству, что позволит оказывать юридическую консультацию не только гражданам, но и государственным служащим и правоохранительным органам», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285930/
просмотров: 457
Версия для печати
Материалы по теме
На цифровом форуме в Алматы представили искусственный интеллект на кыргызском
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
Зачем в цифровой профиль здоровья будут включать данные частных медцентров
Акылбек Жапаров Казакстанга иш сапары менен барат
Акылбек Жапаров налоговой: Программы не должны отключаться из-за перегрузок
Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Акылбек Жапаров камсыздандыруу төгүмдөрү дээрлик эки эсе кыскарарын билдирди
Глава кабмина пообещал снизить почти вдвое размеры страховых взносов
Акылбек Жапаров наградил сельские управы. Им вручены денежные сертификаты
В Кыргызстане отметили 75-летие балетмейстера Чолпонбека Базарбаева
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибудут специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Россия готова помочь в&nbsp;ликвидации последствий аварии на&nbsp;ТЭЦ Бишкека Россия готова помочь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска
Бизнес
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
5 февраля, понедельник
16:50
За незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сокулукского ГУ «Унаа» За незаконную регистрацию авто задержаны сотрудники Сок...
16:42
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 3,71 километра госграницы
16:34
Нового гендиректора ЦУМа избрал совет директоров
16:29
В отставку ушло правительство Казахстана
16:21
Минэнерго разрабатывает новую тарифную политику на электричество и тепло