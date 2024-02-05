В Кыргызстане появится свой цифровой кодекс

В 2024 году впервые в истории страны будет принят цифровой кодекс. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил в ходе аппаратного совещания в администрации президента.

Он отметил, что кодекс послужит правовой основой для цифрового рывка.

«Кодекс позволит эффективно использовать всего один документ, объединяющий все цифровые нормы, а не искать регулирование во множестве разных законов, иногда противоречащих друг другу, с разными терминами. Можно сказать, что это серьезное «хирургическое» вмешательство в правовую систему — вынужденная мера, направленная на то, чтобы национальное законодательство не стало причиной торможения процессов внедрения и развития технологий, поскольку в стране под руководством главы государства взят курс на ускоренное социально-экономическое развитие республики. Хотел бы здесь отметить следующее: технологии — это не «вещь в себе». Их развитие нацелено на повышение качества общественных благ, предоставляемых индивиду и обществу», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, 80 процентов экономически активного населения в Кыргызстане обеспечено цифровыми документами.

Чиновник привел в пример недавнее землетрясение.

«Неожиданно, но это стало своего рода страховкой при стихийных бедствиях. Интересно, что оповещение о землетрясении на Android-смартфоны пришло за минуту до самого события. Оповещение на iPhone не пришло, так как компания Apple наши страны не включила в список доступных для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая функция, но это же может спасти жизни людей! В этой связи нам необходим диалог с технологическими компаниями, прежде всего такими как Apple, Google и Microsoft, чтобы они были партнерами государств и правительств, работая на общее благо», — сказал он.

Акылбек Жапаров также рассказал об успехах отечественных специалистов, обучивших искусственный интеллект говорить и понимать кыргызский язык. «Следующим важным этапом станет обучение искусственного интеллекта нашему законодательству, что позволит оказывать юридическую консультацию не только гражданам, но и государственным служащим и правоохранительным органам», — заключил он.