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Власть

На цифровом форуме в Алматы представили искусственный интеллект на кыргызском

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев выступил на пленарной сессии международного цифрового форума «Digital Almaty 2024: Индустрия X». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев заметил, что его презентация создана при помощи нейросети Midjourney.

Он презентовал искусственный интеллект, который обучили говорить на кыргызском языке и понимать его.

«Если в прошлом году на форуме была выражена обеспокоенность по поводу того, что популярные голосовые помощники, такие как «Алиса» и Siri, не поддерживают кыргызский язык, то сегодня я с гордостью объявляю о том, что наши специалисты обучили искусственный интеллект понимать кыргызский язык и говорить на нем. Результаты меня поразили. Для многих, возможно, непонятно, но можно отметить отличную дикцию. По нашим государственным радиоканалам этот цифровой диктор уже читает новости. Удивительно то, что никто даже не заметил подмены», — сказал Адылбек Касымалиев.

Он также отметил, что следующим важным шагом будет обучение искусственного интеллекта законодательству КР. Это позволит оказывать юридические консультации не только гражданам, но и государственным служащим и правоохранительным органам.

Первый зампредкабмина сказал, что глобальная цифровая экономика настолько переплетена, что порой цепочки поставок имеют большее значение, чем инновации. Так, процессоры для работы искусственного интеллекта проектируются в США, сборка плат осуществляется в Китае, а чипы производятся на Тайване, с помощью оборудования, которое производится в Голландии и состоящее из полумиллиона частей, собранных со всего света. По его мнению, для того, чтобы страны ЕАЭС не упустили источник благополучия на ближайшие 40-50 лет, необходимо встроиться в эти цепочки, стать частью этих процессов.

«Как экономист, я не устаю подчеркивать: конкуренция — двигатель развития экономики. Ну а человечество никогда ранее не сталкивалось с подобной конкуренцией, исходящей от технологий, которые мы сами создали. Коллеги, я боюсь, что мы не просто отстанем, но даже не примем участие в этой гонке», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285834/
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