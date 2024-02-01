Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска

Кыргызстан и Казахстан договорились проработать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузового автотранспорта на границе, а также усилить взаимодействие в водноэнергетической сфере. Об этом на встрече в Алматы говорили главы правительств двух стран Акылбек Жапаров и Алихан Смаилов.

«Правительство Казахстана готово дальше поддерживать казахско-кыргызское стратегическое партнерство по всем направлениям», — сказал премьер-министр РК.

Он отметил поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между государствами. Подчеркивается, что только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12 процентов и достигла $1,3 миллиарда.

Со своей стороны Акылбек Жапаров заметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога.