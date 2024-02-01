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Власть

Эдиль Байсалов призвал чиновников сократить бумажные отчеты и усилить практику

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел заседание межведомственной комиссии по исполнению планов работы в реализации концепции «Кыргыз жараны» и государственной политики в религиозной сфере, сообщает пресс-служба кабмина.

Чиновники рассмотрели три вопроса:

  • информация об исполнении плана мероприятий по реализации концепции «Кыргыз жараны» на 2021-2026 годы;
  • информация об исполнении плана мероприятий по реализации концепции государственной политики в религиозной сфере на 2022-2026 годы;
  • информация о проекте обобщенного плана мероприятий стратегических документов в целях оптимизации некоторых принятых национальных программ и концепций КР, исключения дублирующих пунктов в планах мероприятий.

«При реализации различных программ и концепций упор делается на бумажные отчеты. Мы тратим время на представление отчетов друг другу. Давайте сократим количество программ и предпримем шаги, которые принесут пользу людям. Давайте усилим практическую работу, сократив бумажные процедуры», — сказал Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что государственная политика в религиозной сфере и сохранение идентичности кыргызского гражданина — это будущее и безопасность страны, и поручил соответствующим государственным органам ответственно подойти к этим вопросам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285571/
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