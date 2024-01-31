Президент подписал Закон «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о передаче осужденных лиц». Документ принят Жогорку Кенешем 20 декабря 2023 года.

Законом предусматривается создание правовой базы в сфере передачи осужденных лиц между Кыргызской Республикой и государствами — членами Совета Европы и другими государствами, присоединившимися к Конвенции о передаче осужденных лиц для отбывания дальнейшего наказания в государстве, гражданами которого они являются, а также выполнения внутригосударственных процедур.

Целью документа является развитие международного сотрудничества в области уголовного права, которое должно способствовать достижению справедливости и социальной реабилитации осужденных лиц.

Государства — участники Конвенции обязуются сотрудничать в максимальной степени в вопросах передачи осужденных лиц в соответствии с его положениями.

Конвенция также предусматривает, что осужденный может быть передан для исполнения приговора в другую страну только с собственного согласия, а также при согласии заинтересованных государств. Осужденного можно передать только в ту страну, гражданином которой он является.

В соответствии с Конвенцией, каждая сторона (государство) может помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии со своей Конституцией или другими законами. Только государство вынесения приговора имеет право принимать решение по любому ходатайству о пересмотре судебного решения.