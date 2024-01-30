Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной

Президент подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов жилищного обеспечения и строительства жилья для граждан Кыргызской Республики в сфере государственной жилищной политики». На своей странице в Facebook Садыр Жапаров рассказал, в каких целях подписан документ.

По его словам, на протяжении многих лет квартиры госслужащим предоставляли через Государственную ипотечную компанию, а сейчас начата работа по обеспечению жильем всех граждан — будь то мигрант, работник рынка или представитель других отраслей.

«На сегодня госслужащим, стоящим в очереди, предоставляем под ипотеку жилье на 20-25 лет. Сейчас мы создали условия для наших граждан, которые могут позволить себе приобрести квартиру с долевым участием. На каких условиях? Например, гражданин, желающий приобрести квартиру, может внести половину от ее стоимости заранее, а вторую часть от стоимости он может выплатить на условиях ипотеки сроком до 10-15 лет. Заплатив половину от стоимости квартиры, граждане получат возможность иметь собственную и жить в ней через один, максимум два года. Такую задачу я ставил перед ГИК!» — отметил он.

Президент напомнил, что мошенники, обманув людей, участвовавших в долевом строительстве, находятся в бегах. Многие остались без домов и денег.

Он добавил, что теперь вопрос приобретения квартир будет решать государство через ГИК.

«Могут возникнуть вопросы, можно ли выдавать на тех же условиях, что и госслужащим — без первоначального взноса? Надо честно сказать, что пока у государства недостаточно сил, чтобы строить дома в массовом порядке. Поэтому мы предлагаем такие условия для граждан, имеющих возможность использовать долевое участие. Настанет время, когда всем, будь то чиновник или простой человек, будут выдаваться квартиры сроком на 20-25 лет без первоначального взноса на одинаковых условиях. Нужно проявить терпение», — сказал президент.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что в дальнейшем для обеспечения граждан жильем через ГИК будет начато строительство многоэтажных домов: в 40 райцентрах, 32 малых городах и 7 областных столицах.

Согласно указу, кабинету министров поручено в месячный срок: