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Власть

Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной

Президент подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов жилищного обеспечения и строительства жилья для граждан Кыргызской Республики в сфере государственной жилищной политики». На своей странице в Facebook Садыр Жапаров рассказал, в каких целях подписан документ.

По его словам, на протяжении многих лет квартиры госслужащим предоставляли через Государственную ипотечную компанию, а сейчас начата работа по обеспечению жильем всех граждан — будь то мигрант, работник рынка или представитель других отраслей.

«На сегодня госслужащим, стоящим в очереди, предоставляем под ипотеку жилье на 20-25 лет. Сейчас мы создали условия для наших граждан, которые могут позволить себе приобрести квартиру с долевым участием. На каких условиях? Например, гражданин, желающий приобрести квартиру, может внести половину от ее стоимости заранее, а вторую часть от стоимости он может выплатить на условиях ипотеки сроком до 10-15 лет. Заплатив половину от стоимости квартиры, граждане получат возможность иметь собственную и жить в ней через один, максимум два года. Такую задачу я ставил перед ГИК!» — отметил он.

Президент напомнил, что мошенники, обманув людей, участвовавших в долевом строительстве, находятся в бегах. Многие остались без домов и денег.

Он добавил, что теперь вопрос приобретения квартир будет решать государство через ГИК.

«Могут возникнуть вопросы, можно ли выдавать на тех же условиях, что и госслужащим — без первоначального взноса? Надо честно сказать, что пока у государства недостаточно сил, чтобы строить дома в массовом порядке. Поэтому мы предлагаем такие условия для граждан, имеющих возможность использовать долевое участие. Настанет время, когда всем, будь то чиновник или простой человек, будут выдаваться квартиры сроком на 20-25 лет без первоначального взноса на одинаковых условиях. Нужно проявить терпение», — сказал президент.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что в дальнейшем для обеспечения граждан жильем через ГИК будет начато строительство многоэтажных домов: в 40 райцентрах, 32 малых городах и 7 областных столицах.

Согласно указу, кабинету министров поручено в месячный срок:

  • определить перечень земельных участков, находящихся в ведении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, с последующей передачей открытому акционерному обществу «Государственная Ипотечная Компания»;
  • передать в бессрочное пользование (без указания сроков) открытому акционерному обществу «Государственная Ипотечная Компания» земельные участки согласно перечню, указанному в настоящем пункте;
  • внести изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке и условиях привлечения финансовых средств физических или юридических лиц в строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 21 ноября 2023 года № 614 в части установления специальных условий привлечения финансовых средств граждан в строительство жилья в рамках жилищной программы;
  • разработать и внедрить механизм долевого финансирования строительства жилья для граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны, и иных граждан Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285442/
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